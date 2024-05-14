Паром между Владивостоком и Сокчо может пойти летом 2024 года

Южнокорейская компания JS Shipping, которая обслуживает паромный маршрут Владивосток-Сокчо, планирует возобновить движение автомобильных паромов между Россией и Южной Кореей летом 2024 года. Однако вероятность этого оценивается как невысокая, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на корейское издание KBS News.
Рейсы автомобильный паромов, которые возобновились в декабре 2023 года, в феврале текущего года были приостановлены из-за ремонта судов, а в апреле официально прекратились. В настоящее время офис компании-оператора не функционирует, сообщили корейские журналисты.
За время работы компания накопила долгов на 3,6 миллиарда вон, включая невыплаченную заработную плату сотрудников и расходы на топливо. Она объявила, что намерена решить эту проблему с помощью кредита в 15 миллиардов вон и с июля 2024 года возобновить паромное сообщение.
Однако этому препятствует усиление списка санкций против России, введенных властями Южной Кореи, нестабильная международная ситуация и нерешенные вопросы владения пассажирским терминалом в городе Сокчо.