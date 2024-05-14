Паром между Владивостоком и Сокчо может пойти летом 2024 года

За время работы компания накопила долгов на 3,6 миллиарда вон, включая невыплаченную заработную плату сотрудников и расходы на топливо. Она объявила, что намерена решить эту проблему с помощью кредита в 15 миллиардов вон и с июля 2024 года возобновить паромное сообщение.