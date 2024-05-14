Ситуация с лесными пожарами и паводками — на личном контроле губернатора

По данным агентства ГО и ЧС края, сейчас обстановка с паводками в территориях стабильная, подтопленных населенных пунктов нет. Жителей заранее предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и как действовать в случае ухудшения ситуации.

При осложнении паводковой обстановки 140 спасателей и 60 единиц спецтехники готовы оказывать помощь в территориях. Кроме того, в Енисейском и Туруханском районах подготовлены 19 пунктов временного размещения для 2000 человек.

В круглосуточном режиме мониторят и обстановку с пожарами. В 44 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. В территориях усилена охрана населенных пунктов и лесов от огня, ежедневно по условиям погоды работают более 1000 мобильных патрулей, которые в случае обнаружения возгорания оперативно приступают к тушению. Активно задействован и дистанционный мониторинг, в том числе видеокамеры и 59 беспилотников. В помощь лесным огнеборцам закуплена новая высокопроходимая спецтехника. Ее край получил по нацпроекту «Экология». Технику применяют как для патрулирования и тушения очагов возгораний, так и при проведении масштабных противопожарных мероприятий.