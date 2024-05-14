Ситуация с лесными пожарами и паводками — на личном контроле губернатора

Сейчас регион готовится ко второй волне паводка, которая вызвана резким потеплением и таянием снега.
В мониторинге обстановки с большой водой задействованы авиация и взрывники.
По данным агентства ГО и ЧС края, сейчас обстановка с паводками в территориях стабильная, подтопленных населенных пунктов нет. Жителей заранее предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и как действовать в случае ухудшения ситуации.
При осложнении паводковой обстановки 140 спасателей и 60 единиц спецтехники готовы оказывать помощь в территориях. Кроме того, в Енисейском и Туруханском районах подготовлены 19 пунктов временного размещения для 2000 человек.
В общей сложности противостоять огню в крае готовы более 5,7 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники.
Еще в начале сезона глава региона ставил задачу работать на опережение, своевременно перераспределять по районам технику и людей с учетом возникающих рисков.
«Наша общая задача — сохранять лесной фонд и не допускать разрастания пожаров и перехода их в населенные пункты. Это ключевая задача, которую мы должны решить. Сейчас важно оперативно реагировать, чтобы ресурсы на местах были сформированы в нужном объеме — необходимое для этого финансирование мы выделили», — сказал Михаил Котюков.