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Ситуация с лесными пожарами и паводками — на личном контроле губернатора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков провел совещание по ситуации с лесными пожарами и паводками.

Источник: Правительство Красноярского края

Сейчас регион готовится ко второй волне паводка, которая вызвана резким потеплением и таянием снега.

В мониторинге обстановки с большой водой задействованы авиация и взрывники.

По данным агентства ГО и ЧС края, сейчас обстановка с паводками в территориях стабильная, подтопленных населенных пунктов нет. Жителей заранее предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и как действовать в случае ухудшения ситуации.

При осложнении паводковой обстановки 140 спасателей и 60 единиц спецтехники готовы оказывать помощь в территориях. Кроме того, в Енисейском и Туруханском районах подготовлены 19 пунктов временного размещения для 2000 человек.

В круглосуточном режиме мониторят и обстановку с пожарами. В 44 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. В территориях усилена охрана населенных пунктов и лесов от огня, ежедневно по условиям погоды работают более 1000 мобильных патрулей, которые в случае обнаружения возгорания оперативно приступают к тушению. Активно задействован и дистанционный мониторинг, в том числе видеокамеры и 59 беспилотников. В помощь лесным огнеборцам закуплена новая высокопроходимая спецтехника. Ее край получил по нацпроекту «Экология». Технику применяют как для патрулирования и тушения очагов возгораний, так и при проведении масштабных противопожарных мероприятий.

В общей сложности противостоять огню в крае готовы более 5,7 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники.

Еще в начале сезона глава региона ставил задачу работать на опережение, своевременно перераспределять по районам технику и людей с учетом возникающих рисков.

«Наша общая задача — сохранять лесной фонд и не допускать разрастания пожаров и перехода их в населенные пункты. Это ключевая задача, которую мы должны решить. Сейчас важно оперативно реагировать, чтобы ресурсы на местах были сформированы в нужном объеме — необходимое для этого финансирование мы выделили», — сказал Михаил Котюков.