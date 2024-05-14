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27% жителей Иркутской области предпочитают работу на фрилансе

7 процентов работников в России работают «на себя» — то есть, имеют статус индивидуального предпринимателя на фрилансе или самозанятого.

Источник: Аргументы и факты

К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Причём, каждый пятый респондент говорит о желании уйти на фриланс в случае потери работы.

По статистике, женщины выбирают работу «на себя» в качестве основного заработка на 4 процента чаще, чем мужчины. Наиболее же популярен фриланс среди молодёжи — его выбирают 25 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Для сравнения, в возрастной категории от 55 лет и старше таких только 17 процентов. Чаще всего фрилансом интересуются маркетологи, юристы, строители и специалисты сферы продаж.

Наиболее популярен фриланс у жителей Краснодарского края — эту форму занятости предпочитают 33 процента респондентов. В Иркутской же области фриланс выбирают 27 процентов опрошенных.

социология