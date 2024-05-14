27% жителей Иркутской области предпочитают работу на фрилансе

По статистике, женщины выбирают работу «на себя» в качестве основного заработка на 4 процента чаще, чем мужчины. Наиболее же популярен фриланс среди молодёжи — его выбирают 25 процентов опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Для сравнения, в возрастной категории от 55 лет и старше таких только 17 процентов. Чаще всего фрилансом интересуются маркетологи, юристы, строители и специалисты сферы продаж.