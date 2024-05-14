Приметы на Еремеев день: что нельзя делать 14 мая 2024 года

В понедельник, 14 мая, отмечается народный праздник, который имеет разные вариации названий — Еремей-запашник, Еремеев день. В этот же день вспоминают пророку Иеремия. Также в 2024 году на 14 мая приходится Радоница.
Что можно делать 14 мая:
- сходить в гости или пригласить их к себе;
- в эту пору начинались активные полевые и посевные работы, в которых участвовали все;
Что нельзя делать 14 мая:
- давать что-либо взаймы;
- проводить время в безделье;
- рассказывать о плохих снах;
- ходить на рыбалку, а также покупать рыбу и есть ее;
- пересаживать комнатные растения;
Народные приметы:
- непогода на Еремеев день — к холодной и суровой зиме;
- собака землю роет — дождь пойдет;
- ночью луну на небе видно — к заморозкам.