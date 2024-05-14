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Приметы на Еремеев день: что нельзя делать 14 мая 2024 года

В понедельник, 14 мая, отмечается народный праздник, который имеет разные вариации названий — Еремей-запашник, Еремеев день.

Источник: МК.RU Челябинск

В понедельник, 14 мая, отмечается народный праздник, который имеет разные вариации названий — Еремей-запашник, Еремеев день. В этот же день вспоминают пророку Иеремия. Также в 2024 году на 14 мая приходится Радоница.

Что можно делать 14 мая:

  • сходить в гости или пригласить их к себе;
  • в эту пору начинались активные полевые и посевные работы, в которых участвовали все;

Что нельзя делать 14 мая:

  • давать что-либо взаймы;
  • проводить время в безделье;
  • рассказывать о плохих снах;
  • ходить на рыбалку, а также покупать рыбу и есть ее;
  • пересаживать комнатные растения;

Народные приметы:

  • непогода на Еремеев день — к холодной и суровой зиме;
  • собака землю роет — дождь пойдет;
  • ночью луну на небе видно — к заморозкам.