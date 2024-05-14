В Иркутске планируют отреставрировать здание ТЮЗа к 2028 году

«Здание театра пострадало от пожара. Кроме театра, в нём было ещё два собственника, активы которых мы выкупили и приобрели здание, прилегающее к театру. В настоящее время у архитекторов есть все возможности для проектирования реставрационных работ. Мы видим серьезный настрой компании-подрядчика. Дай бог, чтобы все у них получилось. Мы заинтересованы в своевременном и качественном выполнении работ и надеемся, что сможем восстановить здание к столетию театра в 2028 году», — сообщил Игорь Кобзев.