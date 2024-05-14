В Иркутске планируют отреставрировать здание ТЮЗа к 2028 году

Глава Приангарья Игорь Кобзев встретился с руководством и главным архитектором компании-подрядчика, которая разрабатывает документацию для восстановления объекта культурного наследия — здания Театра юного зрителя, пострадавшего в результате пожара. Кроме того, площадь ТЮЗа собираются увеличить, расширив часть, не являющуюся объектом культурного наследия. Специалисты подготовят проекты для реставрации всех четырёх этажей, в том числе подземного. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Здание театра пострадало от пожара. Кроме театра, в нём было ещё два собственника, активы которых мы выкупили и приобрели здание, прилегающее к театру. В настоящее время у архитекторов есть все возможности для проектирования реставрационных работ. Мы видим серьезный настрой компании-подрядчика. Дай бог, чтобы все у них получилось. Мы заинтересованы в своевременном и качественном выполнении работ и надеемся, что сможем восстановить здание к столетию театра в 2028 году», — сообщил Игорь Кобзев.
С компанией заключен госконтракт по итогам победы в конкурсных процедурах. До октября 2025 года организация проведет инженерные изыскания, проектные работы, разработают рабочую документацию, пройдет необходимые экспертизы. Подрядчик осмотрел здание и получил технические материалы.
«Здание, к сожалению, горело, соответственно, оно требует особого внимания. Кроме усиления существующих конструкций, требуется разбор и демонтаж пострадавших, достраивание объёмов для нового зрительного зала, увеличение площади здания для принятия большего количества зрителей», — сообщила Василиса Есина.
В театре предстоит сделать два зрительных зала: основной на 400−460 посадочных мест и малый на 80−120 посадочных мест. Число мест уточнят на стадии проектирования.
Министр культуры региона Олеся Полунина выразила надежду, что подготовленный проект реставрации получит положительное заключение экспертизы и позволит войти в федеральную адресную инвестиционную программу для получения федерального финансирования.
«К сожалению, уже более 20 лет это историческое здание не используется, Мы хотим сделать его современным театром с помещениями для театральных студий, для занятий детьми театральным творчеством», — отметила Олеся Полунина.
Здание ТЮЗа построили в 1860 году. С 2006 года оно не эксплуатируется. 13 мая 2022 года театр загорелся. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила Игорю Кобзеву уделить особое внимание вопросу восстановления памятника истории и культуры. В здании провели первоочередные противоаварийные работы.