Омичей предупредили об ограничении водоснабжения в трех округах

Сегодня, 14 мая, с 09:00 до 23:00 не будет воды в домах от улицы Веселая до Советского округа. В водопроводных кранах жителей Советского округа напор воды будет слабым. Ограничения связаны с тем, что сотрудники омского водоканала будут делать врезку водопровода по улице Волгоградской.