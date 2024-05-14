Омичей предупредили об ограничении водоснабжения в трех округах

Омский водоканал начинает ремонтную кампанию водопроводных сетей. Из-за проведения работ в некоторых округах Омска в мае будет отключено или ограничено водоснабжение.
Сегодня, 14 мая, с 09:00 до 23:00 не будет воды в домах от улицы Веселая до Советского округа. В водопроводных кранах жителей Советского округа напор воды будет слабым. Ограничения связаны с тем, что сотрудники омского водоканала будут делать врезку водопровода по улице Волгоградской.
17 мая с 10:00 до 19:00 не будет воды в четырех домах Октябрьского округа по улицам П. Осминина, 12, 11, 16, 14, 11А и Л. Товстухо, 4А. Отключения связаны с ремонтом водопровода по адресу П. Осминина, 12. До окончания работ по последнему адресу для жителей будет установлена машина с питьевой водой.
21 мая с 02:00 до 24:00 пониженный напор воды будет в частных домах по улице Сейфулина № 1—27, № 2—38 в Кировском округе. Ограничения связаны с ремонтом водопровода по улице Волгоградской. Жителей просят запастись водой.
Горожанам приносят извинения за временные неудобства.