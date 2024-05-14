В Хабаровском крае объединили город и восемь поселений

Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах в тех же учреждениях. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, поэтому не могли принять участие в различных программах развития территории, то с созданием округа эта возможность появится.