В Хабаровском крае объединили город и восемь поселений

В Хабаровском крае до конца года Бикин и восемь сельских поселений самого южного района станут единым муниципальным округом. Первым в нашем регионе этим путём пошли жители и власти самого северного муниципалитета — Охотского. Теперь закон о создании Бикинского муниципального округа в окончательном чтении приняли на внеочередном заседании депутаты краевой Законодательной думы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инициатива объединить город Бикин и восемь сельских поселений этого района прошла общественные обсуждения и нашла активную поддержку подавляющего большинства жителей муниципалитетов. Например, в селе Лесопильном на слушания пришли около полутора сотен граждан. Хотя обычно в подобных мероприятиях участвуют человек 20−30.
— В рамках полномочий комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления мы выезжали в Бикинский район и видели, насколько активны местные жители. Люди задавали волнующие вопросы и получали объективные ответы, — отметил председатель профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края Игорь Гудин.
Резких изменений при преобразовании жители не почувствуют. Все специалисты останутся на своих местах в тех же учреждениях. Однако, если раньше маленькие поселения жили на собственные доходы, поэтому не могли принять участие в различных программах развития территории, то с созданием округа эта возможность появится.
Теперь общий бюджет предоставит возможность выделять деньги на значимые для людей проекты. Уменьшатся расходы на управленческий аппарат.
— Наименования населённых пунктов сохранятся прежними. Упразднятся советы депутатов сельских поселений. Будет один представительный орган — собрание депутатов округа, состоящее из 15 депутатов, избираемых сроком на пять лет на муниципальных выборах, — объяснил глава Бикинского района Александр Демидов. — Также сельским жителям гарантируется сохранение льгот. Все необходимые документы по-прежнему будут оформляться по месту жительства.
Принятый Законодательной думой Хабаровского края закон о преобразовании Бикинского района в муниципальный округ устанавливает переходный период. До конца года должны быть сформированы новые органы управления муниципалитетом. Появится общий бюджет и будут разработаны единые планы развития территории.
— В сентябре этого года состоятся выборы депутатов собрания, к участию в которых нужно привлечь молодых, умных, думающих и, главное, переживающих за свою малую родину людей, которые заменят нас и будут работать дружно и сплочённо на благо муниципального округа, — добавил Александр Демидов.