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Сергей Кравчук: Аварий на городских инженерных сетях стало меньше

В краевой столице накануне начались весенние гидравлические испытания тепловых сетей.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

В ходе аппаратного совещания мэр Хабаровска акцентировал внимание на ремонте коммуникаций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

«Аварий на городских инженерных сетях стало меньше. Это, прежде всего, связано с тем, что работы на участках, которые вызывали опасения, стали проводиться заранее. Ранее я давал поручение управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций контролировать этот процесс. И мы видим положительный результат. Наша главная задача, чтобы люди получали качественные коммунальные ресурсы 24 часа в сутки круглогодично», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Сергей Анатольевич, по вашему поручению мы ведем мониторинг аварий и технологических сбоев на сетях коммунального ресурсоснабжения, по итогам прошедшего отопительного сезона в сравнении с аналогичным периодом 2022−2023 годов статистика следующая. По электроэнергии сбоев и нарушений было меньше на 6,6%, по теплоснабжению — меньше на 23,5%, по водоснабжению — меньше на 12,7%. Коммунальные предприятия по мере финансовой возможности наращивают объемы замены сетей в рамках ремонтных кампаний», — отметил начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Олег Басов.

Также спикер рассказал о дальнейших планах по ремонту коммуникаций. Так, структурное подразделение АО ДГК «Хабаровские тепловые сети» в этом году запланировало замену 9,1 км, (рост на 40% в сравнении с прошлым годом). Специалисты МУП «Тепловые сети» в этом году намерены привести в нормативное состояние 10,1 км (рост на 3% в сравнении с прошлым годом).

Напомним, что накануне начались весенние гидравлические испытания тепловых сетей. С 13 по 17 мая без горячего водоснабжения останутся абоненты зоны ТЭЦ-3, с 20 по 24 мая — абоненты зоны ТЭЦ-1, с 27 по 29 мая — абоненты зоны ТЭЦ-2. Проверка сетей необходима для того, чтобы вовремя выявить слабые места, провести ремонтные работы и не допустить аварий на сетях.

ЖКХ