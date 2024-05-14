Сергей Кравчук: Аварий на городских инженерных сетях стало меньше

В ходе аппаратного совещания мэр Хабаровска акцентировал внимание на ремонте коммуникаций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Аварий на городских инженерных сетях стало меньше. Это, прежде всего, связано с тем, что работы на участках, которые вызывали опасения, стали проводиться заранее. Ранее я давал поручение управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций контролировать этот процесс. И мы видим положительный результат. Наша главная задача, чтобы люди получали качественные коммунальные ресурсы 24 часа в сутки круглогодично», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Сергей Анатольевич, по вашему поручению мы ведем мониторинг аварий и технологических сбоев на сетях коммунального ресурсоснабжения, по итогам прошедшего отопительного сезона в сравнении с аналогичным периодом 2022−2023 годов статистика следующая. По электроэнергии сбоев и нарушений было меньше на 6,6%, по теплоснабжению — меньше на 23,5%, по водоснабжению — меньше на 12,7%. Коммунальные предприятия по мере финансовой возможности наращивают объемы замены сетей в рамках ремонтных кампаний», — отметил начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Олег Басов.
Напомним, что накануне начались весенние гидравлические испытания тепловых сетей. С 13 по 17 мая без горячего водоснабжения останутся абоненты зоны ТЭЦ-3, с 20 по 24 мая — абоненты зоны ТЭЦ-1, с 27 по 29 мая — абоненты зоны ТЭЦ-2. Проверка сетей необходима для того, чтобы вовремя выявить слабые места, провести ремонтные работы и не допустить аварий на сетях.