Сергей Кравчук: Аварий на городских инженерных сетях стало меньше

«Сергей Анатольевич, по вашему поручению мы ведем мониторинг аварий и технологических сбоев на сетях коммунального ресурсоснабжения, по итогам прошедшего отопительного сезона в сравнении с аналогичным периодом 2022−2023 годов статистика следующая. По электроэнергии сбоев и нарушений было меньше на 6,6%, по теплоснабжению — меньше на 23,5%, по водоснабжению — меньше на 12,7%. Коммунальные предприятия по мере финансовой возможности наращивают объемы замены сетей в рамках ремонтных кампаний», — отметил начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации Хабаровска Олег Басов.