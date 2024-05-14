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Массовая атака пчел на балконы жилого дома во Владивостоке — видео, фото

Очевидцы делятся кадрами с места события.

Источник: Соцсети

Массовая атака пчел на балконы жилого дома во Владивостоке была зафиксирована на видео и фото очевидцами. Жители оказались свидетелями удивительного происшествия, сообщает ИА PrimaMedia.

Так на лоджии квартиры по адресу Анны Щетининой, 7 образовался огромный улей пчел. Как рассказывают сами жильцы в местном тг-канале (18+), атака на балконы не только беспокоит жителей, но и вызывает серьезные неудобства и опасность, поскольку пчелы проникают даже в квартиры верхних этажей.

Очевидцы делятся кадрами с места события. Сейчас ситуация остается напряженной, и жители надеются на оперативное разрешение проблемы со стороны специалистов.

флора и фауна