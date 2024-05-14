Массовая атака пчел на балконы жилого дома во Владивостоке — видео, фото

Так на лоджии квартиры по адресу Анны Щетининой, 7 образовался огромный улей пчел. Как рассказывают сами жильцы в местном тг-канале (18+), атака на балконы не только беспокоит жителей, но и вызывает серьезные неудобства и опасность, поскольку пчелы проникают даже в квартиры верхних этажей.