Коллеги прокомментировали назначение Шуклиной на пост министра культуры НСО

В понедельник, 13 мая, в Новосибирской области официально назначили нового министра культуры региона. Этот пост пустовал последние два года. Главой ведомства 40-летняя Юлия Шуклина, ранее работавшая в Новосибирском краеведческом музее в качестве директора.
Шуклина имеет историческое образование, она закончила аспирантуру ИАЭТ СО РАН. Последние годы работы в краеведческом музее.
Экс-министр культуры региона Наталья Ярославцева в разговоре с BFM-Новосибирск отметила, что Шуклина очень интересный и творческий руководитель. Она подчеркнула, что у нее есть характер.
Вице-мэр города Анна Терешкова сказала, что все были счастливы услышать эту новость, поскольку Шуклина — профессионал и образованный человек.
Впервые о возможном назначении Шуклиной сообщали в марте этого года.