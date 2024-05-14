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Коллеги прокомментировали назначение Шуклиной на пост министра культуры НСО

До этого специалист работала в Новосибирском краеведческом музее.

Источник: Минкультуры Новосибирской области

В понедельник, 13 мая, в Новосибирской области официально назначили нового министра культуры региона. Этот пост пустовал последние два года. Главой ведомства 40-летняя Юлия Шуклина, ранее работавшая в Новосибирском краеведческом музее в качестве директора.

Шуклина имеет историческое образование, она закончила аспирантуру ИАЭТ СО РАН. Последние годы работы в краеведческом музее.

Экс-министр культуры региона Наталья Ярославцева в разговоре с BFM-Новосибирск отметила, что Шуклина очень интересный и творческий руководитель. Она подчеркнула, что у нее есть характер.

Вице-мэр города Анна Терешкова сказала, что все были счастливы услышать эту новость, поскольку Шуклина — профессионал и образованный человек.

Впервые о возможном назначении Шуклиной сообщали в марте этого года.