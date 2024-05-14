На дне Байкала у Листвянки стоит белый рояль

«Гораздо опаснее автомобильные покрышки и сами затонувшие автомобили, рыболовные сети, пластиковые отходы и другой мусор, которые находятся в воде. Сейчас на Байкале сошел лед и все, что оставили за зимний сезон туристы, опускается на дно. Водолазы периодические устраивают уборку, поднимают мусор, но озеро продолжают загрязнять» (цитата IRK.ru).