На дне Байкала у Листвянки стоит белый рояль

Судя по видео, музыкальный инструмент давно находится на дне озера — он густо покрыт тиной и водорослями.
По словам Оксаны Карповой, деревянный рояль «вряд ли может существенно навредить экосистеме Байкала»:
«Гораздо опаснее автомобильные покрышки и сами затонувшие автомобили, рыболовные сети, пластиковые отходы и другой мусор, которые находятся в воде. Сейчас на Байкале сошел лед и все, что оставили за зимний сезон туристы, опускается на дно. Водолазы периодические устраивают уборку, поднимают мусор, но озеро продолжают загрязнять» (цитата IRK.ru).
Напомним, по мнению ученых, одна из главных угроз уникальной экосистеме Байкала исходит от содержащегося в воде микропластика, частицы которого аккумулируют токсичные органические вещества.