Реконструированная в Приморье территория таит опасность

«Очень хорошо, что в нашем городе начали заботиться о культурном отдыхе жителей. Очень плохо, что люди не ценят этого и не воспитывают своих детей. Мы неоднократно были свидетелями того, как родители позволяют маленьким детям кидать в озеро камни, которые попадают по черепашкам и пугают рыб. Конечно, властям нужно было обеспечить безопасность черепашкам, но жители все равно должны достойно вести себя в общественных местах: не мусорить, соблюдать порядок и беречь окружающую среду», — говорит местная жительница Евгения Павлова.