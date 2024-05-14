Реконструированная в Приморье территория таит опасность

Они утверждают, что с появлением нового общественного пространства в некогда тихом районе стало очень шумно. А главное — от наплыва горожан страдают коренные обитатели здешних мест — реликтовые красноухие черепахи. Подробности — в материале vl.aif.ru.
Обновлениям уже не рады
Работы по благоустройству территории на Сафонова завершили только в этом году. Её торжественно открыли после реконструкции в мае. Но уже с начала весны облагороженное общественное пространство привлекает горожан.
Здесь одели озеро в бетонные берега, организовали подсветку и зону отдыха. Казалось бы, что могло пойти не так? Но выяснилось, что проблемы территории только начались. Раньше сюда приезжали мыть в озере машины, да маргиналы употребляли в местных кустах. С появлением здесь цивилизации лучше не стало. Но теперь общественное пространство привлекает молодёжь. В районе больше нет места, где подростки и молодые люди могли бы проводить свой досуг.
Ведут они себя шумно. Вместо созерцания природы — громко слушают музыку и, не стесняясь в выражениях, активно общаются между собой.
Пенсионер Василий Мостовой говорит, что многие из местных жителей и не рады, что тихое место по вечерам и в выходные здесь превращается чуть ли не в вертеп. Причём на замечания обитатели рабочей окраины реагируют зачастую матом.
Но гораздо больше от наплыва людей страдают живущие здесь красноухие черепахи. Да и людям от такого соседства не просто.
Откуда они взялись?
Озеро появилось на месте заполнившегося водой карьера, который образовался при застройке микрорайона, а сами редкие черепахи населили его берега случайно. Судя по всему, самых первых рептилий сюда выбросил кто-то из местных жителей.
Эти черепахи не являются коренными обитателями Приморья.
По данным Федерального научного центра биоразнообразия ДВО РАН, это Trachemys script. Естественный ареал такого вида черепах ограничен североамериканским континентом. В прошлом веке один из подвидов — T. s. Elegans — стал очень популярным в качестве домашнего питомца. Черепах экспортировали из США по нескольку миллионов особей в год.
Учёные утверждают — молодые красноухие черепахи миниатюрны и ярко окрашены. Это делает их очень привлекательными для аквариумистов. Но животные быстро растут, а взрослые особи к тому же становятся агрессивными и кусаются. В результате люди избавляются от любимцев.
Так красноухие черепахи заселили и многие водоёмы Владивостока. Их можно наблюдать в парке Минного городка, в Ботаническом саду и, конечно, на Сафонова. Здешний карьер в народе неофициально даже называют Черепашьим озером.
Спасите черепах!
Зимой черепахи впадают в спячку, а с наступлением тёплых дней выползают погреться на солнышке. Пока территория на Сафонова была заброшенной, их почти никто и не тревожил. Сейчас же красноухие черепахи в серьёзной опасности.
При реконструкции общественного пространства здесь сделали даже специальную площадку над водой, с которой можно наблюдать за черепахами. Но большинство посетителей вместо того, чтобы любоваться природой, стремятся взять животное на руки.
А подростки — они, как известно, вообще жестоки — зачастую причиняют черепахам вред. Нескольких животных уже убили. Причём жестоко и снимая происходящее на видео.
«Очень хорошо, что в нашем городе начали заботиться о культурном отдыхе жителей. Очень плохо, что люди не ценят этого и не воспитывают своих детей. Мы неоднократно были свидетелями того, как родители позволяют маленьким детям кидать в озеро камни, которые попадают по черепашкам и пугают рыб. Конечно, властям нужно было обеспечить безопасность черепашкам, но жители все равно должны достойно вести себя в общественных местах: не мусорить, соблюдать порядок и беречь окружающую среду», — говорит местная жительница Евгения Павлова.
Соседство, опасное для всех
Беспокоить черепах, а тем более брать их на руки, не советуют и медики. По словам ветеринара Павла Захаренко, животные могут пострадать от простого прикосновения.
«Микробиом кожи человека, который для нас непатогенен, может быть опасным для них», — говорит он. Кроме того, черепаху можно уронить, в результате чего она получит травму.
Впрочем, опасны могут быть и сами эти животные.
«Они, безусловно, могут передавать инфекции. Это и сальмонеллёз, и эдвардсиеллёз, через черепах могут передаваться глистные инвазии и простейшие», — утверждает Захаренко. Он также предостерегает от чрезмерно вольного обращения с этими, на первый взгляд, безобидными животными.
«Ни в коем случае нельзя пытаться поцеловать черепаху. Я сам был свидетелем, в какой фарш превратилась губа девушки, которая целовала красноухую черепаху. Видел, как трионикс перекусывает палку диаметром с мизинец. Кроме того, шея у него очень длинная, что может явиться неприятным сюрпризом. Вообще же самый лучший вариант — это не брать животное на руки», — говорит ветеринар Павел Захаренко.
Впрочем, местные жители сами предлагают свои варианты, как беречь людей от черепах и животных — от людей. Для начала они предлагают расставить на территории нового общественного пространства информационные тумбы с рассказом о правилах безопасности. Ну и проводить просветительскую работу с детьми. А главное — с их родителями.