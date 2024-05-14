Максимальный удар ливня в столице ДФО — актуальный прогноз и даты

Затем два дня приморцев порадует благоприятная погода, а с воскресенья, 19 мая, по вторник, 21 мая, в городе снова будет властвовать непогода. Причем роковой удар ливня придется на понедельник, 20 мая — за сутки обещают более 22 мм осадков.