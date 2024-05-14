Максимальный удар ливня в столице ДФО — актуальный прогноз и даты

Максимальный удар ливня в столице ДФО обещают в ближайшие дни мая. Синоптики метеорологического портала Gismeteo дали неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни мая.
Так дождь начнется во Владивостоке уже в среду, 15 мая. В четверг, 16 мая, продолжился и даже в сопровождении сильного ветра — 21 м/с, что приравнивается к шторму.
Затем два дня приморцев порадует благоприятная погода, а с воскресенья, 19 мая, по вторник, 21 мая, в городе снова будет властвовать непогода. Причем роковой удар ливня придется на понедельник, 20 мая — за сутки обещают более 22 мм осадков.