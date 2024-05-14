Весна опомнилась: На Южном Урале потеплеет, осадков не прогнозируется

Под влиянием скандинавского антициклона в средней полосе Европейской территории России и южной половине Уральского региона установится спокойная и преимущественно сухая погода, но с большим суточным ходом температуры воздуха. Так, например, 15 и 16 мая в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус пяти градусов.