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Весна опомнилась: На Южном Урале потеплеет, осадков не прогнозируется

Под влиянием скандинавского антициклона в южной половине Уральского региона установится спокойная и преимущественно сухая погода.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 64% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

На Южном Урале в ближайшие дни потеплеет, осадков не прогнозируется, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Днем во вторник, 14 мая, в Челябинской области преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха плюс 8−13.

В Челябинске сегодня плюс 10−12 градусов. В семь утра в центре города плюс 1, влажность 84%, ветер северо-западный 1 м/с, порывы до 5 м/с, атмосферное давление 739 мм ртутного столба.

Под влиянием скандинавского антициклона в средней полосе Европейской территории России и южной половине Уральского региона установится спокойная и преимущественно сухая погода, но с большим суточным ходом температуры воздуха. Так, например, 15 и 16 мая в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус пяти градусов.

Как следует из прогноза, подготовленного Челябинским ЦГМС, днем 15 мая будет уже 9−14 градусов, 16 мая — 12−17 тепла, преимущественно без осадков.