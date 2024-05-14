Хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачёв получил награду «Золотой шлем»

Кроме того, первое звено «Авангарда» признана лучшей тройкой прошедшего сезона. Это Рид Буше, Райан Спунер и Владимир Ткачёв. На их счету 66 заброшенных шайб. Рид Буше также стал лучшим снайпером. У него 44 шайбы.