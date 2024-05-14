Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист «Авангарда» Владимир Ткачёв получил награду «Золотой шлем»

Приз ему вручили на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Источник: Om1.ru

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв посетил церемонию закрытия сезона КХЛ 2023/2024 и получил награду «Золотой шлем». Эта номинация вручается вратарю и пяти полевым игрокам, которые лучше всех проявили себя и вошли в символическую сборную сезона.

Вместе с Владимиром Ткачёвым награду получили вратарь Илья Набоков («Металлург»), защитники Александр Никишин (СКА) и Робин Пресс («Металлург»), нападающие Никита Гусев («Динамо» Москва) и Николай Голдобин («Спартак»).

Награды хоккеистам вручили заместитель министра спорта России Алексей Морозов и президент КХЛ Алексей Морозов.

Кроме того, первое звено «Авангарда» признана лучшей тройкой прошедшего сезона. Это Рид Буше, Райан Спунер и Владимир Ткачёв. На их счету 66 заброшенных шайб. Рид Буше также стал лучшим снайпером. У него 44 шайбы.