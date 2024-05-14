Радоница: традиции дня поминовения усопших в православии

В саму Радоницу принято поминать всех усопших родственников, посещая их могилы, молиться в храмах об упокоении душ, зажигая в память об ушедших свечи или лампады. А также в этот день принято поминать усопших поминальной едой: кутьей, радоничными блинами и другими блюдами — и угощать близких и нуждающихся.