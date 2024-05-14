Радоница: традиции дня поминовения усопших в православии

К Родительскому дню готовятся заблаговременно. Стараются прибрать могилы на кладбище, красят оградки, высаживают цветы.
Традиции Радоницы
В саму Радоницу принято поминать всех усопших родственников, посещая их могилы, молиться в храмах об упокоении душ, зажигая в память об ушедших свечи или лампады. А также в этот день принято поминать усопших поминальной едой: кутьей, радоничными блинами и другими блюдами — и угощать близких и нуждающихся.
Важно в этот день не унывать, не грустить, потому что, согласно канонам христианства, всех умерших ждет воскресение.
В Радоницу верующие заказывают панихиду, где пишут имена умерших близких в поминальных записках.
Во время молитвы за усопших важно вспомнить о каждом конкретном человеке, упомянуть его имя и пожелать ему душевного покоя. Согласно традиционным представлениям, души усопших прощаются с миром и идут на небеса.
К слову, Радоница в Беларуси, на Украине и в Польше называется Проводы.
Радоница ассоциируется с весенними обрядами и обычаями.
Чего нельзя делать в Радоницу
Есть некоторые правила, соблюдение которых в Радоницу считается желательным с точки зрения православия.
Во-первых, не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.
Кроме того, в Родительский день не принято веселиться, устраивать увеселительные мероприятия, не стоит в этот день отмечать личные праздники, свадьбы, дни рождения или даже проводить церковные обряды, например, крещение, посещать места развлекательного характера.
В целом этот день желательно провести в тишине, молитве, в светлых воспоминаниях об усопших и задуматься о вечном, о жизни на небесах.
В этот день нежелательно вспоминать плохое об умерших, чтобы не очернять их память. Нужно стараться не конфликтовать и не ругаться с близкими. Еще запрещено поминать покойных родственников алкоголем.
Более того, в Родительский день не принято поминать усопших едой на кладбище, лучше это сделать дома.
Слово «Радоница» происходит от слова «радость». В христианском календаре Радоница — это праздник, связанный со светлой и духовной атмосферой, в который верующие поминают усопших, а также верят в воскресение и жизнь после смерти.