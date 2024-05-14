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Радоница: традиции дня поминовения усопших в православии

АСТАНА, 14 мая — Sputnik, Анастасия Беньяминова, АПН. Православные Казахстана отмечают сегодня Радоницу.

Источник: Sputnik.kz

К Родительскому дню готовятся заблаговременно. Стараются прибрать могилы на кладбище, красят оградки, высаживают цветы.

Традиции Радоницы

В саму Радоницу принято поминать всех усопших родственников, посещая их могилы, молиться в храмах об упокоении душ, зажигая в память об ушедших свечи или лампады. А также в этот день принято поминать усопших поминальной едой: кутьей, радоничными блинами и другими блюдами — и угощать близких и нуждающихся.

Важно в этот день не унывать, не грустить, потому что, согласно канонам христианства, всех умерших ждет воскресение.

В Радоницу верующие заказывают панихиду, где пишут имена умерших близких в поминальных записках.

Во время молитвы за усопших важно вспомнить о каждом конкретном человеке, упомянуть его имя и пожелать ему душевного покоя. Согласно традиционным представлениям, души усопших прощаются с миром и идут на небеса.

К слову, Радоница в Беларуси, на Украине и в Польше называется Проводы.

Радоница ассоциируется с весенними обрядами и обычаями.

Чего нельзя делать в Радоницу

Есть некоторые правила, соблюдение которых в Радоницу считается желательным с точки зрения православия.

Во-первых, не стоит в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.

Кроме того, в Родительский день не принято веселиться, устраивать увеселительные мероприятия, не стоит в этот день отмечать личные праздники, свадьбы, дни рождения или даже проводить церковные обряды, например, крещение, посещать места развлекательного характера.

В целом этот день желательно провести в тишине, молитве, в светлых воспоминаниях об усопших и задуматься о вечном, о жизни на небесах.

В этот день нежелательно вспоминать плохое об умерших, чтобы не очернять их память. Нужно стараться не конфликтовать и не ругаться с близкими. Еще запрещено поминать покойных родственников алкоголем.

Более того, в Родительский день не принято поминать усопших едой на кладбище, лучше это сделать дома.

Слово «Радоница» происходит от слова «радость». В христианском календаре Радоница — это праздник, связанный со светлой и духовной атмосферой, в который верующие поминают усопших, а также верят в воскресение и жизнь после смерти.

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