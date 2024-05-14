Медведи массово появляются недалеко от кладбищ в Усть-Илимском районе

14 мая в дежурную часть отдела полиции Усть-Илимска обратились жители села Невон и поселка Седаново. Они сообщили, что недалеко от кладбищ, расположенных около населенных пунктов, в лесополосе заметили медведей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как отметили в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские проверили данную информацию, а также провели профилактические беседы с жителями этих населенных пунктов о необходимости соблюдать меры предосторожности.
Сегодня, в Радоницу, для обеспечения безопасности граждан наряды полиции во всей Иркутской области в целях обеспечения безопасности граждан будут приближены к кладбищам.
Правоохранители предупреждают о соблюдении мер личной безопасности и призывают, по возможности, ограничить время нахождение вблизи лесов. В случае появления медведей незамедлительно звоните 102.