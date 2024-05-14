Медведи массово появляются недалеко от кладбищ в Усть-Илимском районе

14 мая в дежурную часть отдела полиции Усть-Илимска обратились жители села Невон и поселка Седаново. Они сообщили, что недалеко от кладбищ, расположенных около населенных пунктов, в лесополосе заметили медведей, пишет ИА IrkutskMedia.