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Медведи массово появляются недалеко от кладбищ в Усть-Илимском районе

Хищников заметили в лесополосе рядом с населенными пунктами.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

14 мая в дежурную часть отдела полиции Усть-Илимска обратились жители села Невон и поселка Седаново. Они сообщили, что недалеко от кладбищ, расположенных около населенных пунктов, в лесополосе заметили медведей, пишет ИА IrkutskMedia.

Как отметили в пресс-службе регионального главка МВД, полицейские проверили данную информацию, а также провели профилактические беседы с жителями этих населенных пунктов о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Сегодня, в Радоницу, для обеспечения безопасности граждан наряды полиции во всей Иркутской области в целях обеспечения безопасности граждан будут приближены к кладбищам.

Правоохранители предупреждают о соблюдении мер личной безопасности и призывают, по возможности, ограничить время нахождение вблизи лесов. В случае появления медведей незамедлительно звоните 102.

флора и фауна