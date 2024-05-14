Пассажирские поезда из Хабаровска в Находку летом станут ежедневными

Так, с 14 июня поезд № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская будет отправляться из краевой столицы через день по четным числам, с 1 июля по 8 сентября — ежедневно, с 10 по 22 сентября, также через день по четным числам. В обратном направлении, от Тихоокеанской, пассажиры смогут отправляться с 15 по 29 июня по нечетным числам, с 1 июля по 9 сентября — ежедневно и с 11 по 23 сентября — по нечетным числам. В составе поезда будут курсировать купейные и плацкартные вагоны, предусмотрены и места для людей с ограниченными возможностями. Также из Хабаровска в Находку можно добраться беспересадочной группой прицепных вагонов, которые курсируют через день.



До Хабаровска присоединенный состав проследует с поездом № 2 Москва — Владивосток, в обратном направлении — в составе поездов № 683 Тихоокеанская — Уссурийск и № 5 Владивосток — Хабаровск. Дополнительно с 14 июля группа вагонов станет курсировать ежедневно. Кроме того, с 12 июля по 2 сентября на ежедневный режим курсирования переходит поезд № 27/28 Владивосток — Благовещенск.