В Уфе назвали новые сроки отключения горячей воды.

В Уфе плановые отключения горячей воды начнутся с 20 мая. Новые сроки назвали в столичной мэрии. Напомним, из-за аномальных холодов горожане попросили повременить с началом гидравлических испытаний и их перенесли на неделю позже. Полная информация о новых сроках размещена на сайте БашРТС и МУП «УИС».
Также в администрации напомнили порядок подключения тепла в соцобъекты. Для того, чтобы по трубам вновь побежало тепло, учреждению нужно было подать заявку в ресурсоснабжающую организацию. И при наличии технической возможности тепло подавалось вновь. Сейчас отопление включено в 44 объектах здравоохранения, образования и иных учреждений.