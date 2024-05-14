В Уфе назвали новые сроки отключения горячей воды.

Также в администрации напомнили порядок подключения тепла в соцобъекты. Для того, чтобы по трубам вновь побежало тепло, учреждению нужно было подать заявку в ресурсоснабжающую организацию. И при наличии технической возможности тепло подавалось вновь. Сейчас отопление включено в 44 объектах здравоохранения, образования и иных учреждений.