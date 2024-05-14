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В Уфе назвали новые сроки отключения горячей воды

В Уфе назвали новые сроки отключения горячей воды.

Источник: Башинформ

В Уфе плановые отключения горячей воды начнутся с 20 мая. Новые сроки назвали в столичной мэрии. Напомним, из-за аномальных холодов горожане попросили повременить с началом гидравлических испытаний и их перенесли на неделю позже. Полная информация о новых сроках размещена на сайте БашРТС и МУП «УИС».

Также в администрации напомнили порядок подключения тепла в соцобъекты. Для того, чтобы по трубам вновь побежало тепло, учреждению нужно было подать заявку в ресурсоснабжающую организацию. И при наличии технической возможности тепло подавалось вновь. Сейчас отопление включено в 44 объектах здравоохранения, образования и иных учреждений.

ЖКХ