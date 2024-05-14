В Башкирии потеплеет до +17 градусов. Ночью по-прежнему столбик термометра будет опускаться до 0 градусов.
Как сообщили в Башгидромете, погода в регионе налаживается. Осадки прекратились, идут теплые воздушные массы.
14 мая воздух прогреется до +8,+13°. Ветер северо-западный, северный умеренный.
15 мая пройдет без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем +9,+14°.
16 мая характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем +12,+17°.