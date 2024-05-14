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В Башкирии потеплеет до +17 градусов

Ночью по-прежнему столбик термометра будет опускаться до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 64% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии потеплеет до +17 градусов. Ночью по-прежнему столбик термометра будет опускаться до 0 градусов.

Как сообщили в Башгидромете, погода в регионе налаживается. Осадки прекратились, идут теплые воздушные массы.

14 мая воздух прогреется до +8,+13°. Ветер северо-западный, северный умеренный.

15 мая пройдет без существенных осадков. Ветер северной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем +9,+14°.

16 мая характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем +12,+17°.