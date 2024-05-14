Радоница — день поминовения усопших: история и православные традиции

У Радоницы языческие корни: древние славяне вспоминали в этот день усопших еще до того, как на Руси приняли христианство. В те времена люди верили, что все, кто умер естественной смертью, переселялись в далекую от живых землю под названием Ирий. Считалось, что посещать это место могут только птицы, а остальным путь туда закрыт. Покойные получали право приходить к родным в определенное время года, когда границы между миром живых и мертвых стирались.