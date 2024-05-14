Радоница — день поминовения усопших: история и православные традиции

Православные верующие 14 мая 2024 года празднуют Радоницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Русской православной церкви Радоница (устаревшее — Радуница) — день, когда нужно поминать усопших. Название происходит от слова «радость», потому что праздник приходится на 40-дневное празднование Пасхи, на девятый день после нее. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших.
У Радоницы языческие корни: древние славяне вспоминали в этот день усопших еще до того, как на Руси приняли христианство. В те времена люди верили, что все, кто умер естественной смертью, переселялись в далекую от живых землю под названием Ирий. Считалось, что посещать это место могут только птицы, а остальным путь туда закрыт. Покойные получали право приходить к родным в определенное время года, когда границы между миром живых и мертвых стирались.
По преданиям, после смерти люди обращались в духов, которые обладали мистическими способностями: умели посылать природные катаклизмы, богатый урожай, приплод скота или хорошую погоду. Поэтому умерших старались всячески ублажить. Этим занимались в том числе и на Радуницу, устраивая в день поминовения пышные обеды, танцы и игры.
Впервые Радуница попала в церковный календарь на Руси приблизительно в XIV веке. Языческий обряд был христианизирован, а древние традиции этого дня соединились с некоторыми православными обычаями.
Важной частью этого дня в народе считается трапеза на кладбище, для которой принято готовить кутью, красить яйца. Яйца разбивают о могильный крест и прячут скорлупу под ним, чтобы «похристосоваться» в честь Пасхи с усопшими. Следует навести порядок на могиле, помолиться, зажечь свечу. Еще одна традиция Радоницы — раздавать еду бездомным, которые собираются у кладбища.
С христианской точки зрения, самое важное, что нужно сделать на Радоницу — помолиться за усопших. Желательно заказать поминовение по имени на проскомидии (этапе литургии, где готовят хлеб и вино), чтобы за умершего принесли часть просфоры и погрузили ее в чашу со Святыми Дарами. Этот обряд символизирует прощение грехов. После литургии нужно отслужить панихиду. А совершение причастия в этот день усилит эффект молитвы.
Предстоящие родительские субботы в 2024 году:
22 июня — Троицкая родительская суббота;
2 ноября — Димитриевская родительская суббота.
На Руси на Радоницу было запрещено заниматься земледелием: сеять, пахать или копать, так как это может негативно сказаться на урожае.
Существовало поверье, что умывание дождевой водой через золотое или серебряное кольцо в этот день поможет сохранить молодость и красоту на долгие годы. Ею также ополаскивались для очищения от грехов и болезней.
Древние славяне считали, что если не устроить праздничную трапезу в честь умерших, могут последовать неудачи, плохой урожай и болезни скота.
Сны, увиденные в ночь перед Радоницей, могут быть пророческими. Люди старались их запоминать.