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Арктическую ночь ожидают синоптики в Свердловской области

В Свердловской области ожидается очередная серия похолодания. Как следует из прогноза метеоролога Алексея Пулина, в ночь на 15 мая температура воздуха в регионе опустится до −1, −6 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°

По прогнозу Пулина, на регион оказывают влияние арктические воздушные массы. Из-за этого солнце пока не может прогреть почву.

«Днем 14 мая в регионе ожидается облачная и переменно-облачная погода с вероятностью кратковременных осадков в виде мокрого снега и дождя с примесью снежной крупы. Даже в отсутствие облачности солнце не в состоянии прогреть слишком холодный воздух, дневные температуры в регионе вновь лишь незначительно смогут преодолеть отметку +10 градусов», — отметил метеоролог в своем telegram-канале.

В Екатеринбурге будет теплее, но ненамного. Сегодня в уральской столице воздух днем может прогреться до +10 градусов, завтра — до +16 градусов. 18—19 мая температура воздуха днем не поднимется выше +12 градусов.