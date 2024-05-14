Арктическую ночь ожидают синоптики в Свердловской области

«Днем 14 мая в регионе ожидается облачная и переменно-облачная погода с вероятностью кратковременных осадков в виде мокрого снега и дождя с примесью снежной крупы. Даже в отсутствие облачности солнце не в состоянии прогреть слишком холодный воздух, дневные температуры в регионе вновь лишь незначительно смогут преодолеть отметку +10 градусов», — отметил метеоролог в своем telegram-канале.