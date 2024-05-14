Холод не главное — почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады

«В прошлом году в феврале выпало 100 мм осадков, в марте — 80 мм, в апреле 60 мм. Поэтому был получен один из самых высоких урожаев зерновых и зернобобовых в истории региона, — продолжил Паштецкий. — В этом году с января по март включительно выпало 42 мм осадков, в том числе в марте — 15 мм, в феврале — 15−16 мм. В апреле — 4 мм, что в десять раз меньше показателей прошлого года. Этот год не даст большого урожая».