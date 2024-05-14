Можно ли будет в Казахстане купить билет на поезд за два месяца

Можно ли будет купить билеты на поезд за два месяца? В пресс-службе ответили следующее.
«Согласно Правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в нашей стране, утвержденных уполномоченным органом, билеты на пассажирские поезда можно приобрести не более чем за 45 дней до 1 суток до отправления поезда, на пригородные поезда — от 10 до 1 суток».
Таким образом, пока не планируется увеличить возможность покупки билетов хотя бы за два месяца вперед.
«Изменения в сроках продажи билетов касаются не только системы продажи, но и полного графика движения поездов, который регулируется министерством. Если происходят изменения, они затрагивают график движения всех поездов. Для этого требуется законодательное изменение правил железнодорожного транспорта, проводимое Министерством транспорта. АО “Пассажирские перевозки” работают в рамках этих правил. Инициатива и внесение изменений должны происходить со стороны Министерства транспорта».
Кроме того, в компании напомнили, что при отсутствии билета в свободной продаже можно воспользоваться функцией «Лист ожидания» в личном кабинете сайта bilet.railways.kz.
«Это можно сделать не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда. О наличии билета пассажира уведомят в личном кабинете, а также через SMS-уведомление. Данная услуга также доступна в билетных кассах вокзала».