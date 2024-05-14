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Можно ли будет в Казахстане купить билет на поезд за два месяца

Скоро лето, многие казахстанцы заранее планируют свои путешествия в жаркий сезон. Однако на данный момент, к примеру, билеты на поезд можно купить лишь за 45 дней до отправления. Изменят ли эти нормы в ближайшее время, Tengri Travel уточнил у пресс-службы «Пассажирские перевозки».

Источник: РИА "Новости"

Можно ли будет купить билеты на поезд за два месяца? В пресс-службе ответили следующее.

«Согласно Правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в нашей стране, утвержденных уполномоченным органом, билеты на пассажирские поезда можно приобрести не более чем за 45 дней до 1 суток до отправления поезда, на пригородные поезда — от 10 до 1 суток».

сообщили в пресс-службе.

Таким образом, пока не планируется увеличить возможность покупки билетов хотя бы за два месяца вперед.

«Изменения в сроках продажи билетов касаются не только системы продажи, но и полного графика движения поездов, который регулируется министерством. Если происходят изменения, они затрагивают график движения всех поездов. Для этого требуется законодательное изменение правил железнодорожного транспорта, проводимое Министерством транспорта. АО “Пассажирские перевозки” работают в рамках этих правил. Инициатива и внесение изменений должны происходить со стороны Министерства транспорта».

добавили в пресс-службе.

Кроме того, в компании напомнили, что при отсутствии билета в свободной продаже можно воспользоваться функцией «Лист ожидания» в личном кабинете сайта bilet.railways.kz.

«Это можно сделать не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 2 часа до отправления поезда. О наличии билета пассажира уведомят в личном кабинете, а также через SMS-уведомление. Данная услуга также доступна в билетных кассах вокзала».

сообщили в пресс-службе.