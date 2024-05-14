Жителям Башкирии будут предоставлять извещатели с GPS модулем. В экспериментальном порядке такие извещатели поставят одиноким пожилым и инвалидам в одном из муниципалитетов республики.
Такое поручение в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ накануне дал глава республики Радий Хабиров. Причина — люди, которым тяжело передвигаться самостоятельно, становятся жертвами пожаров даже при срабатывании извещателя. Радий Хабиров рассказал, что существуют извещатели с GPS модулем, которые позволяют давать сигнал на четыре адреса на выбор.
Руководитель республики призвал определить муниципалитет, который наиболее уязвим в этом плане и оснастить его жителей такими извещателями. На результаты будут смотреть в динамике.