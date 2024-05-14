Жителям Башкирии будут предоставлять извещатели с GPS модулем

Такое поручение в ходе оперативного совещания в ЦУР РБ накануне дал глава республики Радий Хабиров. Причина — люди, которым тяжело передвигаться самостоятельно, становятся жертвами пожаров даже при срабатывании извещателя. Радий Хабиров рассказал, что существуют извещатели с GPS модулем, которые позволяют давать сигнал на четыре адреса на выбор.