Писатель создал книгу о первом народном губернаторе Кузбасса Амане Тулееве

В книге говорится о жизни и карьере Тулеева. Стафеев рассказал, что издавал последнюю книгу Амана Гумировича и в это время провёл с ним много времени, беседуя о его юности и губернаторстве. В книге писатель использовал информацию, полученную во время этих бесед, а также бюджетные послания, архивы. Выход книги приурочен к 80-летию со дня рождения Амана Тулеева.