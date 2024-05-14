Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писатель создал книгу о первом народном губернаторе Кузбасса Амане Тулееве

Презентация книги состоялась в Москве.

Писатель Глеб Стафеев в Москве презентовал книгу о губернаторе Кузбасса Амане Тулееве «Вместе с земляками». Об этом сообщает ТАСС.

В книге говорится о жизни и карьере Тулеева. Стафеев рассказал, что издавал последнюю книгу Амана Гумировича и в это время провёл с ним много времени, беседуя о его юности и губернаторстве. В книге писатель использовал информацию, полученную во время этих бесед, а также бюджетные послания, архивы. Выход книги приурочен к 80-летию со дня рождения Амана Тулеева.

Аудитор Счетной платы РФ, бывший член Совета Федерации от Совета народных депутатов Кемеровской области Светлана Орлова заявила, что новая книга о Тулееве сподвигнет молодёжь «служить Родине, служить России».