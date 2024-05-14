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На дорогах Уфы пройдет спецоперация

На дорогах Уфы пройдет спецоперация.

Источник: Башинформ

В Уфе сотрудники ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Мотоцикл», сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Во время рейдов сотрудники ГИБДД будут задерживать водителей мотоциклов, которые сели за руль без прав и регистрационных документов, без индивидуальных средств защиты, а также тех, кто управляет технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом. Мотоциклы, не соответствующие требованиям законодательства, будут помещаться на спецстоянки.

Профилактическое мероприятие продлится до 19 мая.