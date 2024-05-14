На дорогах Уфы пройдет спецоперация.

Во время рейдов сотрудники ГИБДД будут задерживать водителей мотоциклов, которые сели за руль без прав и регистрационных документов, без индивидуальных средств защиты, а также тех, кто управляет технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом. Мотоциклы, не соответствующие требованиям законодательства, будут помещаться на спецстоянки.