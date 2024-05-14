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Мэрию Новосибирска подозревают в незаконной продаже снегоплавильной станции

Прокуратура оспаривает продажу снегоплавильной станции, часть которой принадлежала мэрии Новосибирска.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Объект отдали ООО «Строй-Сервис» за 4,2 млн рублей, хотя на строительство потратили более 31,8 млн. И это не единственное нарушение, которое нашли в ведомстве.

По данным прокуратуры Новосибирской области, снегоплавильную станцию на улице Федосеева построили за более 31,8 млн рублей, а продали за 4,2 млн ООО «Строй-Сервис». Отмечается, что торги мэрия города не проводила.

Кроме того, несмотря на закон, в соглашении не было пункта о сохранении назначения объекта. Из-за этого станцию долго не использовали и частично разобрали. В прокуратуре также заметили, что вместе со станцией новый собственник получил муниципальный участок земли в льготном порядке.

Надзорное ведомство просит суд признать сделку незаконной.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что ФСБ накрыла банду телефонных мошенников в Новосибирске.

Прокуратура