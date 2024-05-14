Мэрию Новосибирска подозревают в незаконной продаже снегоплавильной станции

Кроме того, несмотря на закон, в соглашении не было пункта о сохранении назначения объекта. Из-за этого станцию долго не использовали и частично разобрали. В прокуратуре также заметили, что вместе со станцией новый собственник получил муниципальный участок земли в льготном порядке.