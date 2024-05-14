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Главные новости в Молдове 14 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 14 мая 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

1. Новые подробности убийства беременной девушки в Молдове: «Насильник ее бросил в подвал, сильно избил, бил по голове».

2. Молдавский военно-морской флот увеличивает штат сотрудников: Осталось только на бюджетные деньги пару подводных лодок купить.

3. Наступают суровые будни: В Молдове резко похолодало, еще и пронизывающий ветер — синоптики ничего хорошего не обещают.

4. Половина страны — враги евроинтеграции: «Если Европейский Союз такой привлекательный, как это рисует власть в Кишиневе, почему туда загоняют молдаван палкой?».

5. Без знания русского языка гражданам Молдовы за границей сложно найти хорошую работу: Как наша соотечественница добилась успеха в Дубае.

экономика