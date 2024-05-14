Главные новости в Молдове 14 мая

1. Новые подробности убийства беременной девушки в Молдове: «Насильник ее бросил в подвал, сильно избил, бил по голове».
2. Молдавский военно-морской флот увеличивает штат сотрудников: Осталось только на бюджетные деньги пару подводных лодок купить.
3. Наступают суровые будни: В Молдове резко похолодало, еще и пронизывающий ветер — синоптики ничего хорошего не обещают.
4. Половина страны — враги евроинтеграции: «Если Европейский Союз такой привлекательный, как это рисует власть в Кишиневе, почему туда загоняют молдаван палкой?».
5. Без знания русского языка гражданам Молдовы за границей сложно найти хорошую работу: Как наша соотечественница добилась успеха в Дубае.