Мошенники предлагают воронежцам сделать перерасчет пенсии

Об этом предупредили в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».
Звонки от лже-сотрудников Соцфонда поступают в основном лицам пенсионного возраста. Доверчивым воронежцам сообщают, что у них есть некий неучтенный стаж, который выявлен в ходе проверки. Потенциальной жертве предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. Данное заявление рекомендуют подать в телефонном режиме. Если гражданин соглашается на «соблазнительный» вариант увеличения пенсии, то ему присылают SMS-сообщение, код из которого просят продиктовать.
— Если продиктовать данный код, то мошенники получат доступ либо к порталу «Госуслуги», либо к мобильному банку, что приведет к компрометации учетной записи на «Госуслугах» или к попытке перевода аферистами денежных средств с банковского счета жертвы. Сотрудники соцфонда никогда не звонят для того, чтобы им передали какие-либо числовые коды. — предупредили представители киберполиции жителей Воронежской области.