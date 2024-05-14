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Мошенники предлагают воронежцам сделать перерасчет пенсии

Новую мошенническую схему с перерасчетом пенсии придумали аферисты. Они звонят жителям Воронежской области от имени сотрудников Социального фонда и заявляют, что у гражданина обнаружен неучтенный стаж.

Об этом предупредили в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Звонки от лже-сотрудников Соцфонда поступают в основном лицам пенсионного возраста. Доверчивым воронежцам сообщают, что у них есть некий неучтенный стаж, который выявлен в ходе проверки. Потенциальной жертве предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. Данное заявление рекомендуют подать в телефонном режиме. Если гражданин соглашается на «соблазнительный» вариант увеличения пенсии, то ему присылают SMS-сообщение, код из которого просят продиктовать.

— Если продиктовать данный код, то мошенники получат доступ либо к порталу «Госуслуги», либо к мобильному банку, что приведет к компрометации учетной записи на «Госуслугах» или к попытке перевода аферистами денежных средств с банковского счета жертвы. Сотрудники соцфонда никогда не звонят для того, чтобы им передали какие-либо числовые коды. — предупредили представители киберполиции жителей Воронежской области.