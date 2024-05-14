Мошенники предлагают воронежцам сделать перерасчет пенсии

Звонки от лже-сотрудников Соцфонда поступают в основном лицам пенсионного возраста. Доверчивым воронежцам сообщают, что у них есть некий неучтенный стаж, который выявлен в ходе проверки. Потенциальной жертве предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. Данное заявление рекомендуют подать в телефонном режиме. Если гражданин соглашается на «соблазнительный» вариант увеличения пенсии, то ему присылают SMS-сообщение, код из которого просят продиктовать.