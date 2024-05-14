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На два месяца закроют улицу Мира в Екатеринбурге

В Екатеринбурге чуть более чем на два месяца закроют для транспорта движение по улице Мира. Ограничения будут введены с 24 мая по 2 августа на участке по улице Мира, от дома № 29 а до дома № 27.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, на участке будут ремонтировать теплосети. В связи с ограничением движения строители просят заранее планировать свой маршрут.

ЕАН писал, что завтра в Екатеринбурге перекроют движение по улице Советской. До 15 июля будут введены ограничения на участке от дома № 58 до дома № 62. Затем в связи с работой энергетиков закроют участок от дома № 52 до дома № 58 с 15 июля по 30 октября.

На перекрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели. На период работ изменится схема движения общественного транспорта. Троллейбус № 34 и автобус № 81 будут курсировать в оба направления по маршруту: переулок Красный — Николая Никонова — Шевченко — Советская — Уральская — Учителей — Сулимова — Данилы Зверева — Волховская — Данилы Зверева — Вилонова.

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