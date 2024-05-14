Многодетная мать, спортсменка и стильная женщина: Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска. 40 ярких фото яркой чиновницы

Об этом решении чиновница написала всвоем Телеграм канале.
«Дорогие друзья! Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет — наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит. Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает».
Анна Васильевна родилась в 1969 году в Новосибирске, закончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатр».
С 7 октября 2019 года переведена на должность заместителя мэра города — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
За 10 лет годы работы в мэрии под руководством Анны Васильевны отреставрировано немало территорий, появились зеленые зоны и новые пространства. Так, собственное здание получил театр Афанасьева, который более 30 лет ждал своего помещения, пятая музыкальная школа, мемориальная картинная галерея Великой Отечественной войны. Под началом вице-мэра модернизировано 6 библиотек, которые получили статус модельных. Начались работы по реконструкции музея — объекта культурного наследия «Дом, где работал Юрий Васильевич Кондратюк».
В 2023 году Новосибирский психологический Центр «Родник» выиграл Всероссийский конкурс программ социализации подростков, пострадавших в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря этому создан подростковый психологический центр «Движок» в Беловодске Луганской народной республики.
Были реконструированы Михайловская набережная, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, построен светомузыкальный фонтан в Центральном парке.
«МК в Новосибирске» собрал яркие фото одного из самых медийных и активных чиновников Новосибирска.
Фото: Telegram канал Анны Терешковой, Сиб.фм.