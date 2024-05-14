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Алматинцев могут оштрафовать за селфи на клумбах с цветами на 73 тысячи тенге

Акимат Алматы призвал горожан не заходить в клумбы с цветами и не портить растения. Ранее в сети появились публикации, как некоторые люди забираются на клумбы с цветами, чтобы сделать красивые селфи, передает корреспондент Tengri Life.

Источник: AP 2023

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы, на указанном участке вдоль реки Есентай произрастают тюльпаны, высаженные в осенний период. Цветение весенних цветов при благоприятных погодных условиях происходит с середины апреля по май.

«В связи с фиксируемыми в социальных сетях фактами управление убедительно просит и призывает жителей и гостей Алматы бережно относиться к декоративно-цветочному озеленению и общественным пространствам».

призвали в акимате Алматы.

В управлении напомнили, что, согласно действующему законодательству, за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность: на физических лиц — предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъекты малого предпринимательства — 30 МРП (110 760 тенге), среднего — 40 МРП (147 680 тенге), крупного предпринимательства — 100 МРП (369 200 тенге).

штрафы