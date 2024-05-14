День поминовения и милостыни: что можно и нельзя делать на Радоницу

«В церковно-богослужебной традиции в этот день совершается особое богослужение — поминовение усопших. И этот день именуется Радоница, от слова “радость”, то есть мы делимся пасхальной радостью с теми, кто отошел в вечность и в заупокойной молитве выражаем свою любовь и свидетельство того, что Христос умер и воскрес за весь этот мир — и живущих на земле людей, и тех, кто отошел в вечность и может обрести спасение в Господе. Именно об этом совершается заупокойная молитва», — рассказал протоиерей.