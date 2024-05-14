День поминовения и милостыни: что можно и нельзя делать на Радоницу

В чем смысл Радоницы
«В церковно-богослужебной традиции в этот день совершается особое богослужение — поминовение усопших. И этот день именуется Радоница, от слова “радость”, то есть мы делимся пасхальной радостью с теми, кто отошел в вечность и в заупокойной молитве выражаем свою любовь и свидетельство того, что Христос умер и воскрес за весь этот мир — и живущих на земле людей, и тех, кто отошел в вечность и может обрести спасение в Господе. Именно об этом совершается заупокойная молитва», — рассказал протоиерей.
В этот день православным верующим рекомендуется побывать в храме на божественной литургии, где совершается вселенское поминовение о почивших. Панихида пройдет особым, пасхальным, чином — в ней прозвучат, в том числе, и пасхальные песнопения, «совершится бескровная жертва о наших почивших». После необходимо совершить милостыню, чтобы совершалась заупокойная молитва о сродниках.
В этот день необходимо жертвовать тем, кто нуждается в помощи. Делать это можно как на кладбище, отдавая продукты нищим, неимущим, так и дома, среди родных, близких и знакомых.
Идем на кладбище
«С момента празднования Светлого Христова Воскресенья устав запрещает всякое заупокойное поминовение в связи с пасхальной радостью, но девятый день имеет интересную символику. Мы всякий раз, когда почивший отходит в вечность, на девятый день совершаем панихиду. Душа по своей природе бестелесная, она подобна ангельской природе, поэтому мы просим, чтобы Господь очистил душу всякого человека и сопричислил к девяти чинам ангельским: подобно ангелам души почивших очищаются и сопричисляются к чинам ангельским», — объяснил протоиерей.
По его словам, с точки зрения богослужебного устава, посещать могилы родственников нужно именно на Радоницу, во вторник. Но в связи с тем, что во многих регионах нашей страны вторник не является выходным днем, сложилась традиция делать это в выходной, воскресный день, на Антипасху.
«По уставу так делать, может быть, не очень верно, но так уже сложилась традиция. И священнослужители, конечно, по просьбе тех прихожан, которые просят совершить молитву, молятся, потому что в этом есть определенная необходимость», — объяснил Владимир Кашлюк.
Важно, что на Радоницу всякое поминовение, которое в качестве продуктов приносится или в храм, на кладбище, или домой, имеет определенный смысл только тогда, когда этим делятся как милостыней. Особенно с бедными, неимущими — так совершается благотворительное служение.
На могилках нельзя есть и выпивать
«Но недопустимо распивать на могилках спиртные напитки и устраивать целые увеселительные трапезы, это греховно. В Священном Писании сказано, что вино веселит сердце человека. Так говорит царь и пророк Давид в одном из своих псалмов. Но в эти дни никому не весело, потому что на кладбище мы задумываемся о вечности, иногда от этих мыслей слезы текут. И эти слезы должны быть благодатными. Они должны выражаться в молитве», — говорит священнослужитель.
Отец Владимир напомнил, что кладбище — это место святое, и здесь должна совершаться только молитва. Традиция трапезничать на могилах родственников — это пережитки языческого прошлого.
«Если есть какие-то традиции, то они должны быть в рамках церковного понимания. Для чего мы приносим продукты на кладбище? Не для того, чтобы самим поесть, а для того, чтобы совершить добрые дела милосердия, поделиться ими с нищими и немощными. Исключительно в этом смысл», — резюмировал отец Владимир.
Ранее глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерей Максим Козлов рассказал РИА Новости, почему не стоит посещать кладбища и поминать усопших в Светлую Пасхальную неделю.