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На время летних каникул для работающих матерей Кузбасса ввели короткий день

В пятницу женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей, смогут уходить с работы в 15.00.

Губернатор Сергей Цивилев в своём Telegram-канале сообщил, что для работниц администрации правительства Кузбасса, которые воспитывают несовершеннолетних детей, рабочий день в пятницу будет заканчиваться в 15.00.

Изменения никак не коснутся средней заработной платы. Рабочая неделя введена для мам с детьми, чтобы они могли больше времени проводить с семьёй. Цивилев рекомендовал всем организациям и предприятиям Кузбасса последовать его примеру и ввести сокращённую рабочую неделю для женщин с детьми.