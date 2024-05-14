На время летних каникул для работающих матерей Кузбасса ввели короткий день

Изменения никак не коснутся средней заработной платы. Рабочая неделя введена для мам с детьми, чтобы они могли больше времени проводить с семьёй. Цивилев рекомендовал всем организациям и предприятиям Кузбасса последовать его примеру и ввести сокращённую рабочую неделю для женщин с детьми.