Пожароопасный сезон объявлен по всей Иркутской области

Так, ПОС объявлен во всех 37 лесничествах, подведомственных министерству лесного комплекса региона. Поэтапно начало пожароопасного сезона стали в этом году устанавливать с 10 апреля, продвигаясь с южных, центральных и западных территорий к северу.

Кроме того, в 39 муниципальных образованиях Иркутской области установлен ужесточающий пребывание людей в лесу особый противопожарный режим. Нарушения правил данного режима грозит как крупными административными штрафами, так и уголовной ответственностью.

«Пожароопасная обстановка в регионе усиливается день ото дня. Чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности устанавливаются повсеместно. Сухая и ветреная погода, неосторожное, а порой и халатное обращение с огнем, — причины серьезных с трагическими случаями пожаров. Примером этому — недавние пожары в Братском районе и в городе Вихоревка. Чтобы они не повторились, нужно чтобы каждый соблюдал правила пожарной безопасности», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

В лесном фонде на территории Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано семь пожаров. Вновь зарегистрированных — четыре, их общая площадь 29,5 га: два — в Братском районе, по одному — в Черемховском и Куйтунском районах. Также потушено три обнаруженных 11 и 12 мая возгорания на общей площади 182 га (22 га — непокрытые лесом): два — в Нижнеудинском районе, один — в Усольском.