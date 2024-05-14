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Пожароопасный сезон объявлен по всей Иркутской области

В общий список включены Бодайбинское, Мамско-Чуйское и Катангское лесничества.

Источник: IrkutskMedia.ru

Начало пожароопасного сезона (ПОС) объявлено во всех лесничествах Иркутской области с 13 мая. В общий список включены Бодайбинское, Мамско-Чуйское и Катангское лесничества, пишет ИА IrkutskMedia.

Так, ПОС объявлен во всех 37 лесничествах, подведомственных министерству лесного комплекса региона. Поэтапно начало пожароопасного сезона стали в этом году устанавливать с 10 апреля, продвигаясь с южных, центральных и западных территорий к северу.

Кроме того, в 39 муниципальных образованиях Иркутской области установлен ужесточающий пребывание людей в лесу особый противопожарный режим. Нарушения правил данного режима грозит как крупными административными штрафами, так и уголовной ответственностью.

«Пожароопасная обстановка в регионе усиливается день ото дня. Чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности устанавливаются повсеместно. Сухая и ветреная погода, неосторожное, а порой и халатное обращение с огнем, — причины серьезных с трагическими случаями пожаров. Примером этому — недавние пожары в Братском районе и в городе Вихоревка. Чтобы они не повторились, нужно чтобы каждый соблюдал правила пожарной безопасности», — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

В лесном фонде на территории Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано семь пожаров. Вновь зарегистрированных — четыре, их общая площадь 29,5 га: два — в Братском районе, по одному — в Черемховском и Куйтунском районах. Также потушено три обнаруженных 11 и 12 мая возгорания на общей площади 182 га (22 га — непокрытые лесом): два — в Нижнеудинском районе, один — в Усольском.

Кроме того, в настоящее время на площади 13 га потушены возгорания, перешедшие на 14 мая в локализованном состоянии, в Катангском и Киренском районах.

В локализованном состоянии по состоянию на утро 14 мая остаются три лесных пожара на общей площади 245 га: два — в Нижнеудинском районе и один — в Шелеховском.

Действуют обнаруженные накануне возгорания в Нижнеилимском и Тулунском районах. В настоящий момент их площадь составляет 17 га. В тушении лесных пожаров в Иркутской области 13 мая было задействовано 405 человек, 93 единицы наземной техники.

Авиамониторинг осуществляли три легкомоторных самолета и пять Ан-2. Вертолет Ми-8 доставлял десантников к местам лесных пожаров. Общий налет воздушных судов составил 43 часа пять минут.

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