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Красноярский врач спасла пассажирку самолёта с сильным приступом аллергии

Девушка съела блюдо с экстрактом цитрусовых, на которые у неё аллергия.

Источник: Freepik

Красноярский врач Галина Шенина в самолёте спасла пассажирку с сильным приступом аллергии. Об этом рассказали в пресс-службе ФМБА.

Врач-гастроэнтеролог Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА Галина Шенина летела из Москвы в Красноярск, когда у другой пассажирки случился сильный аллергический приступ. У девушки поднялось давление, началось слезотечение, покраснела кожа и возникли трудности с дыханьем. Выяснилось, что она употребила блюдо с экстрактом апельсина, а на цитрусовые у неё аллергия. В составе блюда наличия цитрусовых указано не было.

«Чудом удалось избежать анафилактического шока. К счастью, в моей дорожной аптечке оказались таблетки для понижения артериального давления, бета-блокаторы для снижения пульса, антигистаминные средства и даже преднизолон. Я сделала экстренную инъекцию, и уже в течение ближайших 20 минут пассажирке на глазах постепенно стало лучше», — рассказала Галина Шенина.

Ранее сообщалось о том, что красноярские онкологи смогли спасти лёгкое пациентки с серьёзной опухолью.

здоровье