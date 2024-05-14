Красноярский врач спасла пассажирку самолёта с сильным приступом аллергии

Врач-гастроэнтеролог Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА Галина Шенина летела из Москвы в Красноярск, когда у другой пассажирки случился сильный аллергический приступ. У девушки поднялось давление, началось слезотечение, покраснела кожа и возникли трудности с дыханьем. Выяснилось, что она употребила блюдо с экстрактом апельсина, а на цитрусовые у неё аллергия. В составе блюда наличия цитрусовых указано не было.