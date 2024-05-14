СК завершил расследование дела по факту нападения на журналистов в Новосибирске

По данным следствия, 2 апреля текущего года в Железнодорожном районе города съемочная группа «Вести Новосибирск» снимала репортаж о строительстве на берегу реки. В какой-то момент водитель грузовика стал требовать прекратить съемку, угрожал применением физической силы против журналистов, а затем повредил видеокамеру.