Бывшая супруга Бишимбаева высказалась о приговоре

«Я, с одной стороны, поддерживала, как женщина, как гражданин, идею открытого суда, так как воспринимаю этот процесс как шаг в сторону оздоровления и терапии общества. С другой стороны, суд, безусловно, стал для нас с детьми огромным стрессом, когда всплыли шокирующие и травмирующие подробности, с которыми детям придется справляться и жить. Этого я не пожелаю ни одному ребенку в мире. Поэтому с этой точки зрения мы испытываем облегчение, что все закончилось».