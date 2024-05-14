Бывшая супруга Бишимбаева высказалась о приговоре

Назым призналась, что ей и детям было очень сложно все эти месяцы.
«Я, с одной стороны, поддерживала, как женщина, как гражданин, идею открытого суда, так как воспринимаю этот процесс как шаг в сторону оздоровления и терапии общества. С другой стороны, суд, безусловно, стал для нас с детьми огромным стрессом, когда всплыли шокирующие и травмирующие подробности, с которыми детям придется справляться и жить. Этого я не пожелаю ни одному ребенку в мире. Поэтому с этой точки зрения мы испытываем облегчение, что все закончилось».
Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева еще раз выразила соболезнование семье Нукеновых.
«На суде им пришлось проживать снова и снова потерю близкого, иметь дело с ужасающими подробностями ее последнего дня и года, параллельно мужественно защищая ее честь и достоинство. Я думаю, суд присяжных, рассмотрев со всех сторон все открытые и закрытые материалы дела, принял взвешенное и обоснованное решение».
Отметим, Назым Кахарман состояла в официальном браке с Куандыком Бишимбаевым 14 лет, у них трое детей. Супруги развелись в 2020 году, через год после освобождения экс-министра из колонии по первому уголовному делу о коррупции.
В начале марта 2024 года Назым Кахарман опубликовала видеообращение в социальных сетях. Тогда она заявила, что ее дочь в корыстных целях оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат Нукеновой — Айтбека Амангельды. Это было одно из первых громких заявлений бывшей супруги Бишимбаева вокруг резонансного дела.
Позже, когда началось судебное разбирательство, Назым Кахарман рассказала о причинах развода с Куандыком Бишимбаевым.
«Эти отношения стали моим главным учителем, я ушла на дно, в себя, и вернулась, обретя себя. Это был долгий процесс, но он того стоил. В итоге я подала на развод, потому что поняла, что я переросла своего спутника и нам уже не по пути».
Также Назым Кахарман пришлось отвечать на обвинения Бишимбаева. 15 апреля на суде он заявил, что его брат Бахытжан Байжанов, проходящий по уголовному делу, вступил в сговор с Назым Кахарман и якобы украл автомобиль. В соцсети она ответила, что ее имя смешали с грязью. Назым также пояснила, о какой машине шла речь и каким был разговор между ней и родителями Куандыка Бишимбаева.
Отметим, 13 мая, спустя два месяца после начала судебного процесса, экс-министру Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор за убийство Салтанат Нукеновой. 24 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности — такой приговор был оглашен экс-министру.
Брат Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — признан виновным в укрывательстве преступления. Суд назначил ему 4 года лишения свободы.