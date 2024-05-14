В Краснодаре и крае в середине рабочей недели ожидается значительное похолодание при облачной и дождливой погоде

Краснодар
14 мая в Краснодаре ожидается облачная погода с прояснениями, при этом ночью преимущественно без осадков, а в утренние и дневные часы временами — дождь, сообщают синоптики Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер будет восточный с переходом на западный 4−9 м/с. Сегодняшняя ночь пройдет с температурой воздуха +9…+11°С, днем на термометрах — всего лишь 14−16°С тепла.
Краснодарский край
В регионе — облачно с прояснениями, в ночные часы местами пройдет дождь, днем -дождь, местами — сильный. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, местами с усилением до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью — 7−12°С тепла, днем термометры покажут от +12 до +17°С; в горах ночью — лишь 1−6°С тепла, днем- от 3 до 8 тепла.
Черноморское побережье
На Черноморском побережье в этот вторник прогнозируется облачная погода с прояснениями, в отдельных районах — кратковременный дождь, гроза. Ветер при этом северный с переходом на южный 6−11 м/с, местами порывами до 12−14 м/с. Ночью на термометрах — 8−13°С тепла, в дневное время — от +13 до +18°С.