В Краснодаре и крае в середине рабочей недели ожидается значительное похолодание при облачной и дождливой погоде

14 мая в Краснодаре ожидается облачная погода с прояснениями, при этом ночью преимущественно без осадков, а в утренние и дневные часы временами — дождь, сообщают синоптики Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ветер будет восточный с переходом на западный 4−9 м/с. Сегодняшняя ночь пройдет с температурой воздуха +9…+11°С, днем на термометрах — всего лишь 14−16°С тепла.