Как полярное сияние и магнитные бури могут повлиять на здоровье казахстанцев

По словам директора Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова КазНМУ Тимура Салиева, магнитные бури (также называемые геомагнитными бурями) представляют собой явления в магнитосфере Земли. Они возникают из-за солнечных вспышек и повышенной скорости солнечного ветра. Во время такой вспышки Солнце выбрасывает в космос заряженные частицы. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, они вызывают значительные возмущения, приводящие к флуктуациям геомагнитного поля.