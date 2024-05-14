Как полярное сияние и магнитные бури могут повлиять на здоровье казахстанцев

По словам директора Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова КазНМУ Тимура Салиева, магнитные бури (также называемые геомагнитными бурями) представляют собой явления в магнитосфере Земли. Они возникают из-за солнечных вспышек и повышенной скорости солнечного ветра. Во время такой вспышки Солнце выбрасывает в космос заряженные частицы. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли, они вызывают значительные возмущения, приводящие к флуктуациям геомагнитного поля.
«Полярное сияние образуется в результате взаимодействия солнечного ветра, исходящего от Солнца, и защитного магнитного поля Земли, или магнитосферы. Полярное сияние является одним из проявлений геомагнитной активности или геомагнитных бурь. Даже умеренный солнечный ветер создает полярное сияние, поэтому где-то обычно бывает слабое полярное сияние, даже когда нет сильной геомагнитной бури. Само по себе полярное сияние не несет никакой угрозы здоровью человека».
При этом исследования показывают, что колебания геомагнитного поля могут влиять на различные физиологические процессы в организме человека. Помимо физиологических эффектов, магнитные бури могут также влиять на технологические системы, включая электросети, сети связи и работу спутников.
«Продолжаются исследования потенциального воздействия магнитных бурь на сердечно-сосудистую систему. При этом некоторые исследования указывают на возможную связь между геомагнитными возмущениями и повышенным риском сердечно-сосудистых событий, таких как сердечные приступы и инсульты. Точный механизм остается неясным, но теории предполагают, что на изменения кровотока и артериального давления могут влиять различные магнитные поля».
Магнитные бури могут спровоцировать и неврологические эффекты.
«Известно, что на электрическую активность мозга, основанную на движении ионов, могут влиять внешние магнитные поля. Некоторые исследования предполагают связь между магнитными бурями и увеличением частоты инсультов, головных болей и судорог, хотя эти результаты все еще обсуждаются».
Также не исключается, что геомагнитные бури могут вызвать депрессию, тревогу, биполярное расстройство и нарушение сна. В целом, отмечает эксперт, несмотря на исследования и наблюдения, научное сообщество разделилось во мнениях относительно воздействия магнитных бурь на здоровье. Поэтому в этом вопросе, по его словам, требуются «более систематические исследования».