Часть Севастополя на два дня останется без света — адреса и даты

В этот же период свет будут отключать по Камышовому шоссе 642, 652, 684, 1258, 661, 669, 1266, 701, 16-В/3, 16-В/1, 16-В/6, 16-В/4, 16,637, на Декоративном и Английском бульварах, на Якорной площади 5, в переулках 2-ом Хомутовом 8-А, 4, 8, 870, 1−3, 869, 1-ом Хомутовом 4-А, 4−6, к. 849, 1, 9, 3-ем Хомутовом 4-А, 6-А, 4−6, 862, 5-А, 3-А, 3−5, 851, 863, 1-ом Хвойном 4−8, 12, 16−18, 3, 2-ом Хвойном 2-А, 3, в Хвойном тупике 4−6, 5, частично в границах садовых товариществ «Икар-3», «Ригель», «Победа».