Часть Севастополя на два дня останется без света — адреса и даты

По данным пресс-службы, в указаные даты с 9 до 11 часов без света останутся улицы Башенная, 18,15−23, Кирова, 12−16,11−17, площадь 1-го Мая, 1.
С 9 часов утра до 15:00 отключение произведут по улицам Василия Кучера 1 и Ленина 44, 48−52. В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения возможны по Новикова 7−11, 28−30, 34−40, Солнечной 9-А, 11−15, 40 лет Октября 2−10, 7-А, 1−7, Бригадной 2−4, 1−5, Пригородненской 2, 1−5, Ракетной 4−12, 3−11, Новикова 41-Б, Связистов 4-А, 2−4, 8, 1176, Хомутова 12-А, 12, Драгунской 4, Гусарской 3−15, Ахматовой 17-А, 5-А, 3-А, 1-А, 1−5, 13−17, 45, Веерной 10-А, 12-А, 4, 12, 16−18, 22, 1−17, 6, 2, 10, 28−40, 21−31, 35−37, Дарданельской 8−20, 13−21, 25, 29, 5, Василия Шукшина 2−6, 10−16, 20−22, 33-А, 3−5−17, 29, 7-А, 23, 24−30, 34−38, 19−21, 25−27, 31−37, 47, 44-А, 44-В, 42−44, 51, Тендровской 9-А, 7-А, 1−19, 59−61, 87, Синютина 2−6, 1−5, Паши Ангелиной 623, 1623, Авдеева 2−10, 5−13, Матюшенко 1, 11−17, Льва Толстого 39−43, Нежинской 2−14, 10/1,3−13, Виноградной 8−10, 1, Гумилева 2−12, 1−11, Матэ Залки 34, 40, 7-й Виноградной 10-Б, 6−8, 5-А, 3-А, 5-Б, 1−5, Урожайной 2, 1, Веерной 41−43, Лучистой 4−8, 12, 1-А, 1, Тимма 42Б/2, 42-В/2, 2−6, 14−16, 34, 38, 3−11, 15, 21−33, 40-Б/2, 42-В, 42-А, 42/1, 42-В/2, 8, Мельникова 26−46, Абазы 4-А, 2−6, 12−16, 26−28, 32, 52, 976, 37−39, 47, Верещагина 74−76, Урусова 18, 28, 15-А, 17-А, 15, 19, 23, 27−29, 33, 37, Арефьева 8-А, Военных строителей 36/5, 68-А, 1916, 1958, 1962, 2056, 3-Б/28, 3-Б/38, 3-Б/29, 3-Б/26, 3, Л. Бобковой 4/15, 7/4, 7/4-А, 7−1, 3-А, 3, Журналиста Хамадана 64, 37-А, 11−13, 21, 29, 37, 597, Композитора Боголепова 22-Б, 22-А, 12, 20, 24, 36, 40, 44−46, 37-А, 35−37, 1291, 1299, Геннадия Черкашина 10−12, 24, 30−32, 36−42, 1106, 3-А, 3−7, 15, 87, 29-В, Григория Поженяна 12−16, 22, 1, 17−19, 23−25, 31, Эдуарда Асадова 12, 20−28, 9, 13, 21, Писателя Аверченко 12−16, 20, 30, 34, 800, 17−19, 29, Поэта Сельвинского 4, 8, 16−22, 26, 19/2, 3, 7−9, 13−15, 21, Петра Градова 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13−19, 23, 27, 35, Писателя Аверченко 12−14, 28, 32, 17−1, Шафрановой 16-А, 16-Б, 26-Г, 16-Г, 24-А, 2−18, 24−26, Сапфирной 8, 22, 26, 36, 2-Б, 2-Г, 30-Б, 2-А, 2-Б/1, 26/1, 10, 1−13, Ирисовой 10-А, 14-А, 18−28, 21-А, 2-А, 4-А, 2−10−12, 21-Б, 1−13, 23-Б, 24/2, 15-В, 15-Г, 21−23, Амет-Хана Султана 54-А, 48-А, 48, 54, 58−64, 68, К.697, 23, 27, 1199, 1253, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 54, 66, 70, 35, Согласия 1-В, 1-В/2, 1-Б, Кольцевой 12-А, 14-А, 4, 10, 14, 20, 23-А, 1, 27−31, 1-В, 13, 5−7, 21.
В этот же период свет будут отключать по Камышовому шоссе 642, 652, 684, 1258, 661, 669, 1266, 701, 16-В/3, 16-В/1, 16-В/6, 16-В/4, 16,637, на Декоративном и Английском бульварах, на Якорной площади 5, в переулках 2-ом Хомутовом 8-А, 4, 8, 870, 1−3, 869, 1-ом Хомутовом 4-А, 4−6, к. 849, 1, 9, 3-ем Хомутовом 4-А, 6-А, 4−6, 862, 5-А, 3-А, 3−5, 851, 863, 1-ом Хвойном 4−8, 12, 16−18, 3, 2-ом Хвойном 2-А, 3, в Хвойном тупике 4−6, 5, частично в границах садовых товариществ «Икар-3», «Ригель», «Победа».
С 20 часов 14 мая до 8 часов утра 15 числа без света останутся абоненты по улицам Горького 10, 14, Перекопская 9, Розы Люксембург 42−46, 55−107.
14 и 15 мая с 8.00 до 17.00 — поселок ГРЭС: улицы Каширская 60, 1−39, Кустарниковая 1−5, Турбинная 2−4, 17−53, Яблочкова 32−38, Шатурская 18−28, 19−27, СТ «Тепловик» 61.