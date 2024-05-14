В Москве началась масштабная программа капитального ремонта школ — Собянин

Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Приведем в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий, заменим оконные блоки, проложим инженерные коммуникации. После займемся оснащением обновленных помещений современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью», — написал мэр Москвы.
Условия для учебы и отдыха ребят сделают еще комфортнее. Вместо предметных классов предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий. В помещениях для отдыха появятся удобная мебель и подиумы, на которых можно сидеть. Там будут проводить различные мероприятия, работать над групповыми проектами и просто общаться.
Привычные школьные библиотеки превратят в медиатеки с уютными пространствами для индивидуальной и групповой работы. Там же будут проходить конкурсы, лекции и соревнования. Современная система хранения книг упростит процесс выдачи литературы.