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В Москве началась масштабная программа капитального ремонта школ — Собянин

В Москве началась масштабная программа капитального ремонта школ. В 2024-м работы пройдут в первых 50 зданиях, а в дальнейшем в программу будут включать ежегодно до 100 объектов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Приведем в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий, заменим оконные блоки, проложим инженерные коммуникации. После займемся оснащением обновленных помещений современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью», — написал мэр Москвы.

Условия для учебы и отдыха ребят сделают еще комфортнее. Вместо предметных классов предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий. В помещениях для отдыха появятся удобная мебель и подиумы, на которых можно сидеть. Там будут проводить различные мероприятия, работать над групповыми проектами и просто общаться.

Привычные школьные библиотеки превратят в медиатеки с уютными пространствами для индивидуальной и групповой работы. Там же будут проходить конкурсы, лекции и соревнования. Современная система хранения книг упростит процесс выдачи литературы.

образование
Собянин Сергей