В Москве началась масштабная программа капитального ремонта школ — Собянин

Условия для учебы и отдыха ребят сделают еще комфортнее. Вместо предметных классов предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты для практических занятий. В помещениях для отдыха появятся удобная мебель и подиумы, на которых можно сидеть. Там будут проводить различные мероприятия, работать над групповыми проектами и просто общаться.