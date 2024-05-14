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Урожай вишни, сливы, абрикоса и черешни под угрозой из-за заморозков

Косточковые деревья — вишня, слива, абрикос, черешня — не принесут плодов в этом году, об этом «Челнинским известиям» рассказал агроном Владимиру Диденко.

Источник: AP 2023

Эти деревья более беззащитны перед холодами, и прошедшая зима повлияла на них негативно. Произошло подмерзание, и на солнце они уже не отогреются. Молодые деревца, которые в прошлом году дали свой первый урожай, также находятся в зоне риска. Они потратили много сил на формирование плодов, поэтому не успели подготовиться к зиме.

Что касается груш, то агроном Диденко считает, что их состояние пока под вопросом. Нужно подождать, чтобы они отогрелись и «пришли в себя», тогда можно будет вынести окончательный «диагноз».

О состоянии яблонь агроном высказался более уверенно. По его наблюдениям, с ними ничего страшного не произошло, поскольку они позже зацветают, чем все другие косточковые деревья. Когда были 5−6 градусные заморозки, они ещё не цвели.

сельское хозяйство