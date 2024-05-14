Урожай вишни, сливы, абрикоса и черешни под угрозой из-за заморозков

Эти деревья более беззащитны перед холодами, и прошедшая зима повлияла на них негативно. Произошло подмерзание, и на солнце они уже не отогреются. Молодые деревца, которые в прошлом году дали свой первый урожай, также находятся в зоне риска. Они потратили много сил на формирование плодов, поэтому не успели подготовиться к зиме.