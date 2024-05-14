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Как казахстанцам оформить электромобиль на таможне?

Таможенный пост «Курык» Департамента государственных доходов по Мангистауской области информирует, что гражданину Республики Казахстан, имеющему постоянное место жительства в Республике Казахстан, разрешено ввезти в РК 1 электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Это предусмотрено пунктом 9 Приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС) и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется.

Напоминаем, на гражданина, оформившего электромобиль, налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации в течение 3 (трех) лет с момента таможенной очистки.

таможня