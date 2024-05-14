400 дополнительных опор освещения установят в Шахтинске

Новые опоры появятся во дворах жилых домов в «Центре-3», а также 26, 29 и 30-го кварталов.
Заметно светлее станет и в прилегающих к Шахтинску посёлках. К примеру, в Долинке уже частично освещено 22 улицы. Запланированы работы по установке новых светоточек на продолжении Транспортной и Долинской улиц, также планируется охватить улицы Набережная-1, Набережная-2 и переулок Магистральный.
В посёлке Северо-Западном завершат освещение участков на улице Сенной и проведут на Полевой.
В Шахане восстановят уличное освещение на 58 опорах, расположенных от банка до детского сада, в 3-м микрорайоне, от ДК до улицы Спортивной, на улице Самозастройка, от улицы Добровольского до Спортивной. Установят 21 светоточку на объездной дороге вдоль улицы Степной и переулка Весёлого.
В посёлке Новодолинском запланированы работы по установке дополнительных опор на улицах Торговой, Лесной, Бобуха (от Лесной до Кутузова), Школьной (от Дзержинского до Степной) — всего 9 светоточек. Также 5 новых светоточек появятся в районе площадок сбора ТБО и 21 — на улице Алии Молдагуловой.