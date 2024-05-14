400 дополнительных опор освещения установят в Шахтинске

В Шахане восстановят уличное освещение на 58 опорах, расположенных от банка до детского сада, в 3-м микрорайоне, от ДК до улицы Спортивной, на улице Самозастройка, от улицы Добровольского до Спортивной. Установят 21 светоточку на объездной дороге вдоль улицы Степной и переулка Весёлого.