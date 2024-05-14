В Екатеринбурге 13 мая стал самым холодным за последние 12 лет

В Екатеринбурге 13 мая 2024 года стал самым холодным с 2011 года. Среднесуточная температура в этот день достигла +5,7 градуса. Показатель ниже нормы на 7,4 градуса, сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.