В Екатеринбурге 13 мая стал самым холодным за последние 12 лет

В Екатеринбурге 13 мая 2024 года стал самым холодным с 2011 года. Среднесуточная температура в этот день достигла +5,7 градуса. Показатель ниже нормы на 7,4 градуса, сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале.
По его данным, 13 мая ночной минимум температуры воздуха опустился до +1,4 градуса. Дневной максимум же поднялся до +10,4 градуса.
Напомним, 15 мая в Свердловской области ожидается пик холодов. Предполагается, что в ночь на среду похолодает до −1..-6 градусов. К примеру, ночью 14 мая температура снизилась до 0..-5 градусов. Холодный воздух, по данным синоптика, приходит в регион с северо-запада.
Уже со следующей недели в Екатеринбург должно прийти устойчивое потепление. С 20 мая дневные температуры поднимутся до +14..+19 градусов. При этом сохранится незначительная вероятность заморозков.