Уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти

Как изменился уровень реки за день:
- село Индербор: вода поднялась на три сантиметра. Уровень воды составляет 1041 см, критический уровень — 845 см;
- село Махамбет: вода поднялась на 14 см, уровень воды — 980 см, критический уровень — 850 см;
- Атырау: вода поднялась на 6 см, уровень воды — 551 см, критический уровень — 550 см;
- село Жанаталап: вода поднялась на 7 см. Уровень воды — 398 см, критический уровень — 500 см;
- село Еркинкала: вода поднялась на 5 см, уровень воды — 356 см, критический уровень — 450 см.
Ранее сообщалось, что недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык произошло ЧП. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев. Были задействованы 11 единиц спецтехники и несколько местных жителей. Вдоль дамбы был засыпан грунт и уложена мешкотара.