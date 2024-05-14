Уровень воды в реке Жайык продолжает стремительно расти

Ранее сообщалось, что недалеко от места археологических раскопок древнего городища Сарайшык произошло ЧП. На место происшествия прибыл аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев. Были задействованы 11 единиц спецтехники и несколько местных жителей. Вдоль дамбы был засыпан грунт и уложена мешкотара.