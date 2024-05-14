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В Родительский день городские кладбища будут работать до 20:00

На всех будут дежурить полицейские.

Источник: Om1.ru

В 2024 году Радоница проходит 14 мая. В этот день, по данным мэрии, городские кладбища будут работать до 20:00. Для безопасности граждан на них будут работать правоохранители, специалисты департамента общественной безопасности и народные дружинники.

Мэр Омска Сергей Шелест также попросил посетителей кладбищ соблюдать чистоту и не оставлять мусор у мест захоронений.

«Просьба не оставлять мусор у мест захоронений, а относить к площадкам сбора ТБО. Предвидим, что сегодня они будут максимально наполнены, однако по договору, заключенному между КСУ и регоператором компанией “Магнит”, все мешки в обязательном порядке будут вывезены на полигоны», — заявил глава города в своём телеграм-канале.

Ранее Сергей Шелест обращался к предпринимателям, арендовавшим торговые точки у городских кладбищ, и просил их соблюдать чистоту и порядок на своих торговых объектах, не оставлять после завершения работы кучи мусора.