В Родительский день городские кладбища будут работать до 20:00

В 2024 году Радоница проходит 14 мая. В этот день, по данным мэрии, городские кладбища будут работать до 20:00. Для безопасности граждан на них будут работать правоохранители, специалисты департамента общественной безопасности и народные дружинники.
Мэр Омска Сергей Шелест также попросил посетителей кладбищ соблюдать чистоту и не оставлять мусор у мест захоронений.
«Просьба не оставлять мусор у мест захоронений, а относить к площадкам сбора ТБО. Предвидим, что сегодня они будут максимально наполнены, однако по договору, заключенному между КСУ и регоператором компанией “Магнит”, все мешки в обязательном порядке будут вывезены на полигоны», — заявил глава города в своём телеграм-канале.
Ранее Сергей Шелест обращался к предпринимателям, арендовавшим торговые точки у городских кладбищ, и просил их соблюдать чистоту и порядок на своих торговых объектах, не оставлять после завершения работы кучи мусора.