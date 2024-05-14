В Родительский день городские кладбища будут работать до 20:00

«Просьба не оставлять мусор у мест захоронений, а относить к площадкам сбора ТБО. Предвидим, что сегодня они будут максимально наполнены, однако по договору, заключенному между КСУ и регоператором компанией “Магнит”, все мешки в обязательном порядке будут вывезены на полигоны», — заявил глава города в своём телеграм-канале.