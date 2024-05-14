Сегодня один район Ташкента на восемь часов останется без газа

По информации "Худудгаз пойтахт, подача природного газа будет временно приостановлена 14 мая с 10:00 до 18:00.
Отключение затронет махаллю «Кашкар». Без топлива останутся 3,3 тысячи квартир в 34 многоквартирных домах, а также 32 оптовых потребителя.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Юнусабадском районе сегодня частично отключат газ. Специалисты проведут ремонтные работы, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации "Худудгаз пойтахт, подача природного газа будет временно приостановлена 14 мая с 10:00 до 18:00.
Отключение затронет махаллю «Кашкар». Без топлива останутся 3,3 тысячи квартир в 34 многоквартирных домах, а также 32 оптовых потребителя.