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Сегодня один район Ташкента на восемь часов останется без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Юнусабадском районе сегодня частично отключат газ. Специалисты проведут ремонтные работы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации "Худудгаз пойтахт, подача природного газа будет временно приостановлена 14 мая с 10:00 до 18:00.

Отключение затронет махаллю «Кашкар». Без топлива останутся 3,3 тысячи квартир в 34 многоквартирных домах, а также 32 оптовых потребителя.

ЖКХ